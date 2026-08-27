Dollar General Jumps On "Traffic-Led Momentum" As $4 Gas Accelerates Consumer Trade-Down Dollar General shares surged 6% in the cash session Thursday morning after stronger customer traffic fueled a second-quarter earnings beat and prompted the discount retailer to raise its full-year outlook.
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