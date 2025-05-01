В РФ не введут скидку на транспортный налог для соблюдающих ПДД водителей

Кабинет министров РФ не поддержал законопроект, предусматривающий скидку в 50% на транспортный налог для водителей, которые соблюдают правила дорожного движения, соответствующий документ есть в распоряжении агентства ТАСС.
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