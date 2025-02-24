Театр абсурда
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Театр абсурда

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Многодетные мигранты пытались получить российское гражданство через новорожденного сына

Многодетные мигранты пытались получить российское гражданство через новорожденного сына

Infopro54.ru – Новости Сибири Изображение сгенерировано ИИ В Новосибирске сотрудники УФСБ пресекли канал незаконной миграции выходцев из ближнего зарубежья.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Ему все равно... Тут надо в 17й год возвращаться...
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12 час.
Наталия
Начинаю понимать сторонников монархии. Ведь каждый российский монарх  старался максимально обустроить и оставить своим наследникам сильное и независимое государство.
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11 час.
Светлана Ефименко
ОНИ КАК ТАРАКАНЫ ЛЕЗУТ ЛИШЬ БЫ НЕ РАБОТАТЬ А ЖИТЬ ЗА СЧЕТ РОССИИ!ДОМА НЕ НУЖНЫ СВОЕЙ СТРАНЕ ТАК ОНИ СЮДА ЛЕЗУТ ! ПОТОМУ ЧТО НАША СТРАНА ВСЕМ ПОМАГАЕТ НО ОНИ ЭТИМ И ПОЛЬЗУЮТСЯ КАК АФИРИСТЫ!
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10 час.
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