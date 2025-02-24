Многодетные мигранты пытались получить российское гражданство через новорожденного сына

Светлана Ефименко

ОНИ КАК ТАРАКАНЫ ЛЕЗУТ ЛИШЬ БЫ НЕ РАБОТАТЬ А ЖИТЬ ЗА СЧЕТ РОССИИ!ДОМА НЕ НУЖНЫ СВОЕЙ СТРАНЕ ТАК ОНИ СЮДА ЛЕЗУТ ! ПОТОМУ ЧТО НАША СТРАНА ВСЕМ ПОМАГАЕТ НО ОНИ ЭТИМ И ПОЛЬЗУЮТСЯ КАК АФИРИСТЫ!