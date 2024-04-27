Anglo American ждет разделение или поглощение после отклонения предложения BHP

Инвесторы полагают, что британскую горнодобывающую компанию Anglo American ждет поглощение или разделение бизнеса после того, как она отвергла враждебное предложение по приобретению со стороны австралийского конкурента BHP на сумму 31 млрд фунтов стерлингов ($39 млрд), пишет Financial Times.
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