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ФСБ РФ: суд арестовал двух крымчан, обвиняемых в работе на спецслужбы Украины

ФСБ РФ: суд арестовал двух крымчан, обвиняемых в работе на спецслужбы Украины

Жителей Крыма, задержанных по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и создании схронов с самодельными взрывными устройствами (СВУ), отправили в СИЗО.

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