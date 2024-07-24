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Орловцы рассказали, на какие уловки работодателей они уже не клюнут

Орловцы рассказали, на какие уловки работодателей они уже не клюнут

Дефицит кадров в Орловской области привёл к тому, что в некоторых отраслях не работодатель выбирает кандидатов, а работник выбирает себе место работы.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Некоторые пишут, что зарплата такая-то будет сразу после испытательного срока, а как только он заканчивается, зарплате не меняется. От таких тоже быстро уходят. Или вообще не оплачивают испытательный срок. Про таких сразу слухи в интернете пускают, и к ним никто не идёт. Так что, хозяевам надо знать, что во времена интернета про них известно всё, и думайте сразу, что вам нужно, работники, или на зарплате сэкономить?
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