Орловцы рассказали, на какие уловки работодателей они уже не клюнут

ТГ

Татьяна Гусева

Некоторые пишут, что зарплата такая-то будет сразу после испытательного срока, а как только он заканчивается, зарплате не меняется. От таких тоже быстро уходят. Или вообще не оплачивают испытательный срок. Про таких сразу слухи в интернете пускают, и к ним никто не идёт. Так что, хозяевам надо знать, что во времена интернета про них известно всё, и думайте сразу, что вам нужно, работники, или на зарплате сэкономить?