Для советских солдат в годы Великой Отечественной войны предусматривалась заработная плата, при этом, если борец совершал боевой подвиг, то не только награждался медалью, орденом, или поощрялся

Для советских воинов в годы Великой Отечественной войны предусматривалось жалование, и если борец совершал боевой подвиг, его не только награждали медалью, орденом или поощряли к повышению в звании, но и выдавали денежную премию.
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