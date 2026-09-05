Полину знала вся страна. Теперь она не связывает свою жизнь с Россией: Больше не ваша

Ещё несколько лет назад Полина Сыркина активно снималась в кино и была востребованной актрисой. Она получала новые предложения и строила карьеру в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Жительница Екатер...
- Кто тащит предате...
- Лидеры СНГ призна...
"Теперь Полина не связывает свою профессиональную принадлежность с Россией. " Ну и зачем о ней теперь писать? Уехала и Бог с ней. Невелика потеря.