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Фантастиках нулевых, которая смотрится лучше фильмов 2026 года

Фантастиках нулевых, которая смотрится лучше фильмов 2026 года

Нулевые были прекрасным временем для фантастики. Компьютерная графика уже позволяла показывать космические корабли, далёкие планеты и целые цифровые миры, однако фильмы всё ещё держались на крепких сюжетах и необычных идеях.

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