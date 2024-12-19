Вратарь команды «Пари Сен-Жермен» получил страшный удар в лицо

Вратарю «Пари Сен-Жермен» Доннаруме наложили 10 швов после удара в лицо на матче Врачам пришлось наложить десять швов на лицо голкиперу команды «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумме после того, как он получил удар по голове в матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу против «Монако», сообщает RMC Sport.