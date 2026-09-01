Сила в правде
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Сила в правде

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Как разобраться в микрозаймах, ставках и отказах без лишней спешки

Как разобраться в микрозаймах, ставках и отказах без лишней спешки

Человек ищет микрозайм, одобрение без отказа и низкий процент сразу. Это разные задачи: скорость выдачи не равна дешевизне, а мягкие требования МФО не отменяют скоринг, потолок ставки и риск переплаты при продлении.

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