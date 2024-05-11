Комиссия для выяснения причин аварии и организация похорон погибших: что известно о ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге

Компания-перевозчик возьмёт на себя расходы по организации похорон погибших при падении автобуса в реку в Санкт-Петербурге, а также обеспечит страховые выплаты пострадавшим, заявили в комитете города по транспорту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии