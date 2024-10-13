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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черчесов о работе с Казахстаном: «Даже лучшие гимнастки делают шпагат только в одну сторону, а мне надо и туда, и сюда. Я его не умею делать. Но надо»

Сегодня Казахстан примет Словению в матче 4-го тура Лиги наций. Встреча команд в Любляне завершилась поражением казахстанской команды со счетом 0:3.

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