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Кадры прибытия в Россию экстрадированного из Кипра мошенника

В Россию прибыл экстрадированный из Кипра Борис Сосин, который обвиняется в мошенничестве с компенсациями за потерю имущества в катастрофе на Чернобыльской АЭС.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Это что, всего ОДИН пример мошенничества, или есть еще что? А то некоторые миллионы-миллиарды тырят и у людей, и у государства,  спокойно выезжают за рубеж, и там преспокойненько живут припеваючи.  А тут что, за 1 миллион  решили все-таки наказать? Конечно похвально, но почему наказание столь персонально избирательно?!! Это, мягко выражаясь, удивляет... ,
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