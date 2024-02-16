Кадры прибытия в Россию экстрадированного из Кипра мошенника

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лина любимцева

Это что, всего ОДИН пример мошенничества, или есть еще что? А то некоторые миллионы-миллиарды тырят и у людей, и у государства, спокойно выезжают за рубеж, и там преспокойненько живут припеваючи. А тут что, за 1 миллион решили все-таки наказать? Конечно похвально, но почему наказание столь персонально избирательно?!! Это, мягко выражаясь, удивляет... ,