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посетили ветерана Великой Отечественной войны.

посетили ветерана Великой Отечественной войны.

Накануне 9 мая актив первичной организации БРСМ БГАЭК и председатель молодёжного парламента Тимофей Жилинский посетили ветерана Великой Отечественной войны Свистунову Надежду Фёдоровну и поздравили её с наступающим праздником Днем Победы.

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