МИД Индии обвинил Трюдо в нанесении ущерба отношениям Нью-Дели и Оттавы

Канада не представила Индии никаких доказательств обвинений, которые она выдвинула против индийских дипломатов, ответственность за ущерб отношениям Нью-Дели и Канады лежит исключительно на канадском премьер-министре Джастине Трюдо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии