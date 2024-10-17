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МИД Индии обвинил Трюдо в нанесении ущерба отношениям Нью-Дели и Оттавы

МИД Индии обвинил Трюдо в нанесении ущерба отношениям Нью-Дели и Оттавы

Канада не представила Индии никаких доказательств обвинений, которые она выдвинула против индийских дипломатов, ответственность за ущерб отношениям Нью-Дели и Канады лежит исключительно на канадском премьер-министре Джастине Трюдо.

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