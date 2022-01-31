Катки и лыжные трассы оборудовали в Могилеве

В Могилеве оборудовали три больших катка для катания на свежем воздухе. Об этом сообщает БЕЛТА. Для массового катания работают три больших катка на стадионе «Спартак», на роликодроме стадиона «Торпедо» и на «Космос-корте» в Печерском лесопарке.