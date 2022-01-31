smi.media

407 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Антон
    "Коль жив я буду, чудный остров навещу, у Гвидона погощу"))))))Yomiuri: Байден п...
  • Константин Иванов
    Говорить то не с кем.На Украине призва...
  • Николай Герасименко
    Россия движется в правильном направлении, пусть не переживает эксперт задрюченный.РФ – как «подбиты...

Катки и лыжные трассы оборудовали в Могилеве

Катки и лыжные трассы оборудовали в Могилеве

В Могилеве оборудовали три больших катка для катания на свежем воздухе. Об этом сообщает БЕЛТА. Для массового катания работают три больших катка на стадионе «Спартак», на роликодроме стадиона «Торпедо» и на «Космос-корте» в Печерском лесопарке.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх