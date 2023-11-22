Облигации в портфелях банков подешевели на 300 млрд из-за повышения ключевой

Отрицательная рыночная переоценка облигаций в портфелях банков несущественна — с 1 июня по 1 ноября она составила 300 млрд рублей, рассказала в интервью «Известиям» директор департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова.
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