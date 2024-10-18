Одна из противотанковых мин для Прилепина не сработала во время подрыва

Несработавшая противотанковая мина была обнаружена во время расследования уголовного дела о покушении на писателя Захара Прилепина, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин 18 октября в интервью газете «Комсомольская правда».
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