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Как проходит первый день выборов в Республике Алтай. Фото

Как проходит первый день выборов в Республике Алтай. Фото

С восьми часов утра 18 сентября на территории Республики Алтай работают 235 избирательных участков. Жители региона голосуют за кандидатов в депутаты Госдумы РФ девятого созыва.

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