В ожидании мазута: в Сочи местные жители встревожены противоречивыми сообщениями о нефтепродуктах в море у берегов курорта

В ожидании мазута: в Сочи местные жители встревожены противоречивыми сообщениями о нефтепродуктах в море у берегов курортаДлящаяся уже третью неделю на Черноморском побережье экологическая беда после разлития тысяч тонн мазута в море все больше беспокоит местных жителей по всему региону.
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