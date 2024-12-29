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В ожидании мазута: в Сочи местные жители встревожены противоречивыми сообщениями о нефтепродуктах в море у берегов курорта

В ожидании мазута: в Сочи местные жители встревожены противоречивыми сообщениями о нефтепродуктах в море у берегов курорта

В ожидании мазута: в Сочи местные жители встревожены противоречивыми сообщениями о нефтепродуктах в море у берегов курортаДлящаяся уже третью неделю на Черноморском побережье экологическая беда после разлития тысяч тонн мазута в море все больше беспокоит местных жителей по всему региону.

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