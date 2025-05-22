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Царьград

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Роскачество: Покупка у дорог — угроза из-за токсинов и бактерий ботулизма

Роскачество: Покупка у дорог — угроза из-за токсинов и бактерий ботулизма

Елена Спеценко из Роскачества предупреждает о риске покупок продуктов на трассах и стихийных рынках. Овощи впитывают токсины, соленья могут содержать ботулизм.

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