Оренбургский бизнес-омбудсмен добивается исполнения муниципального контракта комитетом по управлению имуществом города Орска

К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Оренбургской области Виктору Коршунову обратился индивидуальный предприниматель с жалобой на действия должностных лиц муниципального учреждения «Комитет по управлению имуществом города Орска».
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