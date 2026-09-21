Ефимов: с начала года в Москве построили и ввели свыше 9 млн квадратных метров недвижимости

С января по август 2026 года в Москве построили и ввели в эксплуатацию 352 новых объекта недвижимости общей площадью около 9,1 млн кв.
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