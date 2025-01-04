Крым и Севатополь подверглись массированной атаке крылатых ракет Strom Shadow и дронов-камикадзе. Также сообщает о применении ВСУ ракет "Нептун".
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Крым и Севатополь подверглись массированной атаке крылатых ракет Strom Shadow и дронов-камикадзе. Также сообщает о применении ВСУ ракет "Нептун".
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