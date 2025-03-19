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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин забил 30-й гол в сезоне – «Калгари». Он продлил серию с очками (7+7) до 10 матчей

Форвард «Рейнджерс» продлил результативную серию (7+7) до 10 игр, набрав 73-е (30+43) очко в текущем чемпионате НХЛ.

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