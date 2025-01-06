💸 За ПЕРЕКУС за рулём могут начать штрафовать! Камеры, зафиксировавшие в ваших руках шаурму, кофе, энергетик и даже сигарету, могут посчитать это опасной для управления помехой ⚫ Поправки к пункту 2.
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💸 За ПЕРЕКУС за рулём могут начать штрафовать! Камеры, зафиксировавшие в ваших руках шаурму, кофе, энергетик и даже сигарету, могут посчитать это опасной для управления помехой ⚫ Поправки к пункту 2.