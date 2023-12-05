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10 тысяч. Путин установил соцвыплаты работающим родителям детей-инвалидов

10 тысяч. Путин установил соцвыплаты работающим родителям детей-инвалидов

Ежемесячные пособия по уходу за ребенком-инвалидом в размере 10 тысяч рублей с 1 января 2024 года смогут получать родители и опекуны, если они будут работать неполный рабочий день, дистанционно, на дому, по договорам авторского заказа и гражданско-правового характера, предметом которых являются выполнение работ и оказание услуг, а также если они имеют статус индивидуального предпринимателя или … Сообщение 10 тысяч.

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