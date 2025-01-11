В США раскрыли подробности сделки по Украине: главное за сутки

МОСКВА, 11 января, ФедералПресс. В Соединенных штатах раскрыли секрет, какие шаги предполагает сделка по Украине, в подполье сообщили об ударах по нескольким объектам в республике, а действующий президент США Джо Байден признал, что санкции против российского ТЭК навредят Западу.