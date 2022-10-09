Политика Сегодня

1 063 подписчика

NYT: экологическая показуха поставила США и Европу в нелепое положение перед Путиным

NYT: экологическая показуха поставила США и Европу в нелепое положение перед Путиным

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман Аль Сауд и российский президент Владимир Путин смеются над тем, как Соединенные Штаты и Европейский союз строят воздушные замки насчет преодоления экологических проблем собственными силами.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх