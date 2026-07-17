Почему украинцам отказывают в убежище в Германии? Адвокат Роман Иванов отвечает

Недостаточно просто сослаться на войну для получения статуса беженца? Николаевская область признана судом опасной, но защиту всё равно не дали? Почему суд посчитал Львовскую и Закарпатскую области абсолютно безопасными для проживания? Неужели хорошее образование и наличие родственников стали причиной для отказа в убежище? Адвокат Роман Иванов в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.