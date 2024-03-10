Экс-футболист Масалитин: если "Краснодар" провалится, ЦСКА может войти в тройку

Знаменитый в прошлом советский и российский нападающий Валерий Масалитин, во время своей профессиональной карьеры на протяжении пяти с лишним лет выступавший в составе московского ЦСКА, в комментарии для "Газеты.
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