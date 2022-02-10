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Клопп о 2:0 с «Лестером»: «Не лучший матч «Ливерпуля», но мы заслужили победу. Жота точно прибавил»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после победы над «Лестером» (2:0) в АПЛ. О матче «Лестер» – очень хорошая команда.

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