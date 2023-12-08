Пекин призвал Израиль прекратить коллективное наказание палестинцев

Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь Китай призывает Израиль на заседании Совета Безопасности в пятницу, 8 декабря, заявил, что Китай призывает Израиль прекратить коллективное наказание мирного населения в секторе Газа, – сообщают СМИ.
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