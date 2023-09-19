Уже готов долгожданный закон о мигрантах

Я, юрист, согласен с автором: сведения о лице, независимо от его национальности, совершившим деяния, подпадающие под действие статей УК РФ, не является унижением ни этого лица, ни тем более его нации (ст. 152 ГК РФ). Свою нацию своими деяниями унижают сами представители этой нации. Задача диаспор не защищать этих лиц, а осуждать и привлекать к ответственности в рамках их обычаев.

ВМ

Владимир Минаков

Самое главное - приезжающий на работу мигрант должен иметь приглашение от работодателя, а не приехав, не зная русского языка, искать работу у своих земляков по реализации овощей и ремонту квартир. Да, необходима справка о здоровье ( но ведь она покупается по месту жительства),но должна быть проверка при въезде о наличии инфекций - СПИД, сифилис, туберкулёз, Боткина. Да, въезд одного работника, а не всей кагалы родственников, содержание которых перекладывается на бюджет страны: кормилец заработает 50 тыс, а семья получит дотаций на несколько миллионов - и материнский капитал, и медобслуживание, и садики-школы... Закон назрел ещё вчера, нужно шевелиться с его принятием...