Главные новости за ночь: щенок Байдена, трейлер «Гарри Поттера» и вакцина от старости

Редакция «МИР 24» подготовила дайджест главных событий за ночь, которые вы могли пропустить. Глава МВД Владимир Колокольцев утвердил приказ, согласно которому в России трудовым мигрантам будут выдавать патенты на работу в форме карты с чипом.