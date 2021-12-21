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Главные новости за ночь: щенок Байдена, трейлер «Гарри Поттера» и вакцина от старости

Редакция «МИР 24» подготовила дайджест главных событий за ночь, которые вы могли пропустить. Глава МВД Владимир Колокольцев утвердил приказ, согласно которому в России трудовым мигрантам будут выдавать патенты на работу в форме карты с чипом.

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