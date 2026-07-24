Первые штурмовые отряды зашли в Алексеево-Дружковку

Временно исполняющий обязанности начальника штаба батальона 10-го танкового полка Южной группировки войск с позывным Лис рассказал о том, что первые штурмовые отряды Южной группировки войск зашли на окраину Алексеево-Дружковки в ДНР и оттесняют ВСУ к центру населенного пункта.