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В Госдуме заявили об обязанности Европы выплатить России компенсацию ущерба

В Госдуме заявили об обязанности Европы выплатить России компенсацию ущерба

Россия будет требовать от Европы выплатить компенсацию ущерба, понесенного от конфликта с Украиной, и вернуть украденные деньги, заявил первый зампред комитета Госдумы по международной политике Алексей Чепа.

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Комментарии
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АТ
Александр Трофимов
Идиоты опять повылазили! Мои реки в Азию, а вот хрен им в глотку!!! Кучка балбесов рулит в России!!! Когда ЭТО закончится!? Нужна вода--ройте траншею, укладывайте трубу 1000мм, и по счётчику платите, как мы все делаем!!!
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1 м.
ЮГ
Юрий Гаврилов
Да никакая Европа нам никакой компенсации не заплатит. Депутаты  госдумы уже надоели своими глупыми заявлениями не соответствующими банальной действительности. Требовать можно сколько угодно ,толку не будет.
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1 м.
ВЮ
Вальтер Юпитерский
НЕ КАЖИ ГОП, ПОКА НЕ ПЕРЕПРЫГНЕШЬ!!!  Обецанки цацанки, а дурню радость!!!
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1 м.