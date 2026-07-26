В Госдуме заявили об обязанности Европы выплатить России компенсацию ущерба

АТ

Александр Трофимов

Идиоты опять повылазили! Мои реки в Азию, а вот хрен им в глотку!!! Кучка балбесов рулит в России!!! Когда ЭТО закончится!? Нужна вода--ройте траншею, укладывайте трубу 1000мм, и по счётчику платите, как мы все делаем!!!