В Москве теракт. Что известно о трагедии в «Крокус Сити Холл»

Игорь Максаков

Не буду рассуждать, но осуждаю этот теракт однозначно! Царствие небесное всем невинно погибшим несчастным людям. У меня пару вопросов: где были эти полчища мордоворотов охранников, которые даже в магазинах стоят и получают свою зарплату? Почему никто не крикнул чтобы разбили пожарный щиток для включения автоматического пожаротушения? Вывод, на всём хозяева экономили, а в итоге десятки убиенных людей разного возраста, и сотни раненых. Где все проверяющие органы, которые в каждом беляшном ларьке толпами ходят, а здесь ничего не сработало. Тушили всей Москвой до утра. Позор. Всех хозяев не титутульной нации попросить уехать на родину и не вести свой бизнес в столице. А то, одни диаспоры, которые видимо скупили всех и вся, и при том оптом.