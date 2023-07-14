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"НАПЕЙТЕСЬ ВОДЫ ИЗ РЕАКТОРА": ОТВЕТ КИТАЯ ОШЕЛОМИЛ ЗАПАД. РОССИИ ПРИГОТОВИТЬСЯ

"НАПЕЙТЕСЬ ВОДЫ ИЗ РЕАКТОРА": ОТВЕТ КИТАЯ ОШЕЛОМИЛ ЗАПАД. РОССИИ ПРИГОТОВИТЬСЯ

"Красные линии" в заявлениях больших начальников давно не вызывают в обществе ничего, кроме раздражения.

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Комментарии
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Константин Котельников
Наши рукоблудители слишком долго не хотели видеть в Истории своей Родины ничего кроме галош, они усиленно &quot;интегрировали&quot; своих деток и активы в развитие Запада, так чего они могут-то? Щечки да губки дуть, уже столько упаковок с красными карандашами извели, ну художники же!  А если без иронии, так наш Гросмейстер забыл шахматную позицию - цугцванг, это когда любой ход только ухудшает ситуацию, а кто привел к такому состоянию? Если к осени не будет коренного перелома в войне на бывшей Украине, правящей верхушке можно будет забыть о выборах 24-го, они пролетят как фанера над Парижем.
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