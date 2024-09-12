США заверили Киев в снятии ограничений по ударам вглубь России

Намек на твердое решение США снять ограничения на использование Украиной оружия дальнего действия по России высказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего совместного визита с главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми в Киев, 11 сентября сообщает британское издание The Guardian.
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