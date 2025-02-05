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  • Сергей Тюрин
    Залужный... залужный... Это не тот ли Залужный, которому с год-полтора назад яйца оторвало? Выжил, чертяка😜Они прекрасны в с...
  • Александр Попов
    Юризд прекрасно знает как поганые экзамен по русскому сдают. Сам так же на юризда учился.«Если мигрант не ...
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Они прекрасны в своём безумии... ну и что вы, "присоединятели", будете с ними делать?

Они прекрасны в своём безумии... ну и что вы, "присоединятели", будете с ними делать?

Укроиньцы абсолютно необучаемая клада. Теперь у них в лидерах Залужный. За которого они видимо готовы сдохнуть, а за Зеленского не готовы.

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Комментарии
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Владимир Балаев
Вот именно! Слово Украина должно стать устаревшим.  Больше никакого &quot;украинства&quot;! Действительно МАЛОРОССИЯ, НОВОРОССИЯ, РОССИЯ.  А то у нас краёв хватает - Алтайский, Красноярский, Забайкальский, Хабаровский, Приморский и т.д., которые англо-саксы, японцы, и прочие &quot;партнёры&quot;, мечтают видеть независимыми...  Хватит нам суверенитетов, от Борьки алкаша уже столько разгребаем этого &quot;либерализьму&quot;, и платим кровью и жизнями наших лучших ребят
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3 час.
Александр Третьяк
В первую очередь на новых территориях должен быть официальный только русский язык ,никаких газет ,книг ит.д. на украинском
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2 час.
Сергей Тюрин
Залужный... залужный... Это не тот ли Залужный, которому с год-полтора назад яйца оторвало? Выжил, чертяка😜
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30 мин.
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