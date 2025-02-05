Они прекрасны в своём безумии... ну и что вы, "присоединятели", будете с ними делать?

Владимир Балаев

Вот именно! Слово Украина должно стать устаревшим. Больше никакого "украинства"! Действительно МАЛОРОССИЯ, НОВОРОССИЯ, РОССИЯ. А то у нас краёв хватает - Алтайский, Красноярский, Забайкальский, Хабаровский, Приморский и т.д., которые англо-саксы, японцы, и прочие "партнёры", мечтают видеть независимыми... Хватит нам суверенитетов, от Борьки алкаша уже столько разгребаем этого "либерализьму", и платим кровью и жизнями наших лучших ребят