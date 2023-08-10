Эксперт счел отказ обсуждать план Зеленского в Джидде успехом России

Отказ от обсуждения «мирного плана» Владимира Зеленского на переговорах в Саудовской Аравии можно назвать успехом России, несмотря на то, что ее не пригласили на встречу, заявил РИА Новости венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
Отказ от обсуждения «мирного плана» Владимира Зеленского на переговорах в Саудовской Аравии можно назвать успехом России, несмотря на то, что ее не пригласили на встречу, заявил РИА Новости венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
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