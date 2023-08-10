Русская весна

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Эксперт счел отказ обсуждать план Зеленского в Джидде успехом России

Эксперт счел отказ обсуждать план Зеленского в Джидде успехом России

Отказ от обсуждения «мирного плана» Владимира Зеленского на переговорах в Саудовской Аравии можно назвать успехом России, несмотря на то, что ее не пригласили на встречу, заявил РИА Новости венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.

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