Эксперт счел отказ обсуждать план Зеленского в Джидде успехом России

Отказ от обсуждения «мирного плана» Владимира Зеленского на переговорах в Саудовской Аравии можно назвать успехом России, несмотря на то, что ее не пригласили на встречу, заявил РИА Новости венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.