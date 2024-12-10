Диетолог Редина рассказала о противопоказаниях к употреблению свеклы

Диетолог Ольга Редина перечислила противопоказания к употреблению свеклы. «Людям с предрасположенностью к образованию камней стоит ограничить потребление этого овоща», — заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
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