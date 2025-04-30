«Ведомости»: с 1 мая в России вводятся новые законы

Со 2 мая в России будут ужесточены основания для признания физических и юридических лиц иноагентами, появится ответственность за несообщение о подготовке диверсий, а также вводятся крупные штрафы за утечки персональных данных, передает издание «Ведомости».
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