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Мы соседи по планете

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Фотопроект «Оборотная сторона материнской любви» от Анны Радченко

Фотопроект «Оборотная сторона материнской любви» от Анны Радченко

Увы, мы живем в мире, где часто балом правят манипуляторы и психологические вампиры. А одна из разновидностей психологического вампиризма — это «заботливая мать», которая выбрала себе зловещую установку «жить ради детей».

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