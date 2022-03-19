Популярные статьи

Свежие комментарии

  • kirgetovamn Киргетова
    Однозначно диверсия продажных,трусливых,проплаченных подонковПрерванная трансл...
  • kirgetovamn Киргетова
    Желания кровожадного маразматического американского истеблишмента Россию совершенно не интересует! Украина однозначно...Турецкие СМИ: США...
  • kirgetovamn Киргетова
    Взирать и слушать этих агрессивных, вороватых безумствующих от вседозволенности  западных и американских политиков, п...Американские влас...

Прерванная трансляция обращения Путина: технический сбой с признаками диверсии

Прерванная трансляция обращения Путина: технический сбой с признаками диверсии

Прошедший 18 марта в Москве концерт-митинг посвященный годовщине крымских событий запомнится не только рекордным количеством участников и зрителей, посетивших Лужники, но и прерванной трансляцией выступления президента России Владимира Путина.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх