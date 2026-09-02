JAHA: алкоголизм на фоне стресса грозит сердечными катастрофами сильнее ПТСР

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и их коллеги выяснили, что алкоголизм после тяжелых потрясений является главным предвестником сердечно-сосудистых катастроф, опережая даже посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).