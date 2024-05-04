Политика как он...
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Политика как она есть

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Крах Путина? Не дождётесь!

Крах Путина? Не дождётесь!

"Аргумент Госдепартамента строится на простой исторической аналогии. Советская система казалась прочной, незыблемой, неизменной, и ее крах никто не предсказывал.

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Комментарии
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vagas Karlito
Когда никогда  а  президент наш   уйдет, а вот  что оставит о себе  скажет уже история! Какой запас прочности!? Какой потенциал народа!?)) Есть  как раз у него время что бы  все оформить как будет посмотрим!))
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9 час.
Аршак Меликджанян
хрен им на всю англосакскую морду
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6 час.
алекс кузь
Какие прогнозы на случай отставки по обьективным причинам, с кем будут ельцин центр и монархический двор. Война грвждан с населением,  интервенция , куча всяких генералов с карательными миссиями. Финансы то зря что ли вывозили 30 лет из страны, на какоц такой случай. Частная собств  опасна для неподготовленных.
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1 час.

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