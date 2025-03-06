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Петербургский дневник

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Бессант сообщил о готовности США усилить санкции против России

Бессант сообщил о готовности США усилить санкции против России

По его словам, это может быть необходимо для мирных переговоров Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессант заявил, что Вашингтон готов усилить санкционные ограничения против энергетики России ради мирных переговоров, передает информационное агентство Bloomberg.

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